В Керчи нарушителей ПДД снимают на камеру нарушители ПДД

Автомобили «наблюдателей» припаркованы в зеленой зоне.

Сегодня в социальных сетях появились фотографии с изображением камер видеофиксации вдоль дорог. Несколько таких камер установлены в разных местах города. Они фиксируют нарушения скоростного режима.

Керчане выступают против нарушения правил дорожного движения. Данная ситуация никого не удивила бы, однако наблюдатели сами же нарушают эти правила.

Автомобили тех, кто наблюдает за нарушениями ПДД в Керчи, стоят на газоне, что также является нарушением.

«Понаехали в город частники деньги зарабатывать, снимая правонарушения на камеру, а сами стоят на газоне с нарушением! Почему их не штрафуют?», — пишут керчане в социальный сетях.

Читайте: Эксперты: разрушение Пританея — преступление

За данное нарушение обычно следует административное наказание в виде штрафа.

Напомним, что только сегодня глава администрации Керчи в составе комиссии обошел керченские дворы и выявил 35 автомобилей, припаркованных в зеленой зоне. Политик пообещал, что в отношении собственников будут составлены акты о нарушении правил благоустройства.