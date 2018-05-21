В Керчи построят физкультурно-оздоровительный комплекс

В Керчи рассмотрели строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса. Центру быть, осталось выбрать место.

На прошлой неделе в Керчи прошло заседание градостроительного и общественного советов, где рассмотрели возможность строительства в городе физкультурно-оздаровительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Керчи:

Читайте: Старейший спортивный турнир в Керчи на грани забвения

«Инвестором выступает коренной керчанин, основатель и президент спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава» города Керчи. Общая площадь застройки более 7000 кв. м, а размещение ФОКа на основании задания выданного заказчиком предполагается в районе завода Войкова», -говорится в сообщении.

Согласно предварительному проекту комплекс имеет три блока, в которых кроме спортивных залов запланировано размещение батутного центра, фитнес-зала, гимнастического и борцовского залов. Архитектурное решение комплекса отличает смесь современных форм и элементов античности, что придает зданию эффектный вид, а светлая цветовая гамма фасада хорошо гармонирует с южным жарким и солнечным климатом. В зависимости от месторасположения комплекса, предусмотрены выходы на пляжную зону, где могут быть расположены спортивные площадки для занятий волейболом и мини-футболом.

Общественным советом принято единогласное решение о необходимости и важности реализации данного проекта в нашем городе. Однако, предложили рассмотреть иные варианты размещения ФОК. Дальнейшая судьба проекта будет известна после нового заседания советов.

Фото из социальной сети.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.