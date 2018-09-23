В Керчи построят спортивные площадки и зоны для отдыха

В рамках Федерального партийного проекта «Детский спорт», стартовавшего в Керчи, до 2020 года в городе планируется переоборудовать 5 стадионов, построить 2 физкультурно-оздоровительных комплекса и установить 14 зон семейного досуга.

Куратором Федерального партийного проекта «Детский спорт» является депутат керченского городского совета, председатель депутатской комиссии по культуре, науке, образованию и спорту Дмитрий АНДРОПУЛО.

«Главной целью проекта является привлечение детей к занятиям спортом».

В рабочую группу входят депутаты города Керчи, в том числе, глава Администрации Сергей БОРОЗДИН.

В основу данного партийного проекта легла программа развития спорта в городе.

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В рамках проекта уже начались подготовительные работы для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов на улице Маршала Еременко и на базе бывшего училища № 11. Такие комплексы будут оснащены футбольным полем, беговыми дорожками и т. д.

Ожидается, что уже в 2019 году эти проекты будут профинансированы из федерального бюджета, и после торгов начнется строительство.

Помимо этого, в городе оборудуют 14 зон семейного досуга для людей разных возрастов. Кроме детских и спортивных площадок, планируется обустроить зоны для настольных игр.

В перспективах реализации проекта будут отремонтированы и стадионы городских школ № 13, № 15, № 19, № 23 и № 26. На пришкольных стадионах планируется построить полноценное футбольные поля, беговые дорожки, тренажерные комплексы, площадки для сдачи ГТО, баскетбольные площадки.

Проект согласован с администрацией города и несет огромную социальную нагрузку.

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