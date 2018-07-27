В Керчи построят военный городок для Росгвардии

В Керчи будет построен военный городок на улице Пушкина 10, где еще недавно находилась старая школа в аварийном состоянии. Об этом журналистам сайта КерчьИНФО рассказал заместитель главы Администрации города Керчь Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.
По его словам, помещение бывшей школы, а также земельный участок находящийся рядом с ней были переданы в федеральную собственность.
На данный момент старая школа уже разрушена и там ведутся строительный работы над новым зданием.
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«Там будут строиться здания и сооружения для Росгвардии, а также там разместится ОМОН», — рассказал Дилявер Абибулаевич.