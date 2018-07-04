В Керчи появилась новая детская площадка (ВИДЕО)

Во дворе дома 32 по улице Гагарина появилась новая детская площадка.
Жители микрорайона рады и благодарны властям города, а дети в восторге от нового места для игр и развлечений.
Керчане говорят, что площадку установили приблизительно за неделю. При этом были демонтированы элементы старой площадки.
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Новый комплекс оснащен качелями, горкой, песочницей и другими элементами, которые способствуют физическому и спортивному развитию детей. Установлены новые парковые диваны.
Территория площадки засыпана мелким песком, что очень радует малышей.