В Керчи появилась новая детская площадка (ВИДЕО)

Во дворе дома 32 по улице Гагарина появилась новая детская площадка.

Жители микрорайона рады и благодарны властям города, а дети в восторге от нового места для игр и развлечений.

Керчане говорят, что площадку установили приблизительно за неделю. При этом были демонтированы элементы старой площадки.

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Новый комплекс оснащен качелями, горкой, песочницей и другими элементами, которые способствуют физическому и спортивному развитию детей. Установлены новые парковые диваны.

Территория площадки засыпана мелким песком, что очень радует малышей.

Новая детская площадка в Керчи

В Керчи появилась новая детская площадка

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