В Керчи появилась сказочная клумба

В одном из керченских дворов местные жители творчески подошли к созданию придомовой клумбы. Талант керчан обсуждают в социальных сетях.

В сети опубликовали фотографии необычной клумбы, где все украшения сделаны своими руками.

«Мастерица из дворов у кинотеатра, ты богиня!», — пишут в паблике.

Керчане восхищаются необычной работой. Умельцы соорудили на клумбе замок из камней, колодцы и даже корзину с фруктами, а из пластиковых бочек получилась чудесная семья свинок.

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Настоящий сказочный уголок радует владельцев и соседей. Однако люди переживают, что рано или поздно руки вандалов доберутся и до этой декоративной клумбы.

Фото из сети.

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