В Керчи появились первые шпалы Ж/Д подхода к Крымскому мосту (ФОТО и ВИДЕО)

В Керчи укладывают шпалы на железнодорожном подходе к Крымскому мосту.

На Керченском полуострове, в зоне строительства железной дороги к Крымскому мосту появились первые шпалы. На обустроенной насыпи, поверх щебня строители проложили «железобетонную тропинку».

В инфоцентре «Крымский мост» особого значения этому этапу строительства не придают. Отмечают, что шпалы просто привезли на участок и рельсы там появятся еще нескоро.

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Как известно, «бархатный путь» укладывают звеньями. Об этой особой технологии подробно рассказали при укладке первых рельс на Крымском мосту. Специальная машина прокладывает железную дорогу перед собой. Каждое звено — уже готовый отрезок железной дороги со шпалами и рельсами. При такой технологии одновременно прокладывать дорогу на разных участках невозможно, но весь путь будет практически без стыков.

Работа началась с таманской стороны, соответственно в Керчи рельсы появятся только после того, как будет полностью готова железная дорога самого транспортного перехода.

Однако, остается один вопрос — если железную дорогу будут прокладывать готовыми звеньями, то почему на керченской стороне шпалы заняли свое место без использования специальной машины? Возможно, это часть необходимого рабочего процесса и шпалы скоро уберут. Знатоков строительства приглашаем к обсуждению.

Видео на сайте появится позже.

В Керчи уложены первые шпалы железной дороги к Крымскому мосту

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