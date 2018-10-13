В Керчи появилось местное отделение юнармии

Вчера состоялось собрание, на котором было принято решение о создании в Керчи местного отделения юнармии.

Глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН сообщил на своей личной странице в социальной сети «Facebook», что деятельность этой организации направлена на повышение в обществе авторитета и престижа военной службы.

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«Принял участие в собрании, на котором было принято решение о создании в Керчи местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Деятельность данной организации направлена на повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, воспитание у молодежи чувства патриотизма. Также был утвержден состав штаба и выбран руководитель».

Председателем местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» стал Александр АРТАМОНОВ.

В Керчи появилось местное отделение юнармии

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