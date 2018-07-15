В Керчи появится база войск Росгвардии

Госкомитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым оказывает содействие Росгвардии в оформлении объектов недвижимости в Симферополе, Алуште и Керчи. Об этом шла речь на рабочей встрече председателя Госкомрегистра Александра СПИРИДОНОВА и заместителя начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Крым и Севастополю Виктора ЛЮБИМСКОГО, передают РИА Новости Крым.

Росгвардия оформляет капитальное строение и территорию, где в будущем будут дислоцироваться бойцы, задействованные в охране Крымского моста.

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«Росгвардия как недавно созданное государственное федеральное ведомство формирует материально-техническую базу для обеспечения своего присутствия в Крыму. Среди основных задач Росгвардии — обеспечение безопасности важных объектов на территории полуострова, например, моста через Керченский пролив. В сфере своей компетенции комитет готов оказывать коллегам необходимую методическую помощь», – отметил Александр СПИРИДОНОВ.

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