В Керчи пройдет торжественное открытие новой площадки для workout

В следующую субботу, 7 июля, в Керчи состоится торжественное открытие площадки — комплекса для воркаут в районе Фабрики-Кухни.

В программе праздничного мероприятия предусмотрены показательные выступления спортсменов, мастер-классы, а также открытая тренировка для всех желающих.

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Специальный гость праздника — Игорь ЗЛОБИН (г. Екатеринбург) — рекордсмен России в номинации «Отжимания на брусьях с доп. весом 50 кг», Чемпион УрФО по силовому троеборью, мастер спорта и призер Чемпионата Европы по жиму штанги лежа, призер УрФО в категории «Пляжный бодибилдинг».

Старт мероприятия — в 17:00.

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