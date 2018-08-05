В Керчи появятся электробусы?

Правительство Республики Крым в скором времени закупит для нужд полуострова 100 электробусов. Об этом сообщил глава РК Сергей АКСЕНОВ в интервью «Вести Крым».

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«Будет 100 автобусов на электрической тяге. Каждый троллейбус стоит 18 миллионов рублей. Это отечественные разработки. Самое дорогое – это аккумуляторная батарея. В Новосибирске есть предприятие, которое работает над тем, чтобы сделать батареи компактнее и тем временем энергоёмкими, чтобы это требовало меньшего объема дозарядки», — рассказал глава РК.

Электробусы активно применяются в России уже с 2016 года, а в Крыму первый электробус появился в марте этого года. К сожалению, на данный момент сложно сказать о том, когда именно появится первый электробус в нашем городе.

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