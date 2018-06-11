В Керчи появятся новые экскурсионные объекты и специальные лаборатории

В рамках проекта «Ворота Крыма» планируется увеличить выставочные площади ВКИКМЗ и построить специальные лаборатории для обработки археологического материала.

Об этом рассказал доктор исторических наук, директор Института археологии Крыма РАН Вадим МАЙКО

«Запланировано самое огромное разнообразие работ. Не только археологические исследования, а и музеефикация открытых, уже раскопанных сооружений, прежде всего, музеефикация самого Пантикапея, то есть создание новых экскурсионных объектов, нормальной инфраструктуры, чтобы приезжающие могли эти памятники осмотреть, к ним подъехать. Проект также предусматривает строительство новых лабораторий по обработке археологического материала, увеличение выставочных площадей самого Восточно-Крымского заповедника, где эти отреставрированные находки в специальных лабораториях, оснащенных новым оборудованием, можно будет показать», — цитируют беседу РИА Новости.

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Цель проекта — новое отношение к наследию Керченского полуострова. То есть популяризация Керчи, как самого дверного города России.

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