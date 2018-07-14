В Керчи появятся новые тарифы на воду

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым обнародовал новые тарифы на подвоз питьевой воды в Керчи.

«В соответствии с принятым нормативным правовым актом определена стоимость услуг ГУП РК «Воды Крыма» по подвозу питьевой воды на территории Керчи, определенной постановлением администрации Керчи, включая тариф на питьевую воду для населения в размере 31,55 руб. м3 (с НДС)», – сообщает пресс-служба.

В «Госкомцене» отмечают, что данный тариф будет действовать в период с 24 июля по 31 декабря 2018 года.

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