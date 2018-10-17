В Керчи поздравили ветеранов 1-ой научно-промысловой Атлантической экспедиции

В Керчи отметили юбилей выхода в океан 1-ой научно-промысловой Атлантической экспедиции.

Вчера в культурном центре имени Богатикова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летнему юбилею выхода в океан 1-й Атлантической научно-промысловой экспедиции. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

К сожалению, сегодня в живых осталось только трое участников тех грандиозных событий, но все они присутствовали, сидя в президиуме на сцене.

Гости мероприятия и депутаты Керченского городского совета поздравили ветеранов рыбной промышленности и вручили им городские подарки. Они отметили, что благодаря именно этим людям Керчь в течение долгого времени по праву носила титул «Рыбной столицы».

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Перед экспедицией, которая отправилась в океан 60 лет назад, ставилось много новых задач, и все они были с честью выполнены. Началось освоение новых районов океанического рыболовства, решились многие проблемы рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна. В результате была увеличена добыча рыбы при сохранении запасов ценных пород внутреннего водоема, ликвидирована сезонная добыча, которая отрицательно сказывалась на развитии рыбной промышленности. Для Керчи эта экспедиция стала большим прорывом в рыболовецкой отрасли.

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