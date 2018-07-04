В Керчи поздравляли архитекторов

Сегодня, 4 июля 2018 года, глава городской администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН отметил лучших работников Управления градостроительства, архитектуры и рекламы города наградами. Об этом сообщается на официальной странице горадминистрации в социальных сетях.

Так, благодарностью главы администрации города Керчи была награждена заместитель начальника управления — начальник отдела территориального планирования управления градостроительства, архитектуры и рекламы администрации города Керчи Александра ТКАЧУК.

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Также почетными грамотами администрации города Керчи были отмечены главные специалисты управления: Наталья БАЗАРКИНА и Екатерина ДЕНИСЕНКО.

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