В Керчи пожар в районе ЗЖБИ

В редакцию КерчьИНФО обратились очевидцы происшествия.
Как сообщают керчане, пожар начался на территории ЗЖБИ, а затем по траве перешел к частному сектору.
На данный момент горит трава возле частных домов по улице Лазо Железняка и 12 апреля.
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Очевидцы вызвали МЧС и начали тушить пожар сами.
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