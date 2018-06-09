В Керчи пожар в районе ЗЖБИ

В редакцию КерчьИНФО обратились очевидцы происшествия.

Как сообщают керчане, пожар начался на территории ЗЖБИ, а затем по траве перешел к частному сектору.

На данный момент горит трава возле частных домов по улице Лазо Железняка и 12 апреля.

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Очевидцы вызвали МЧС и начали тушить пожар сами.

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