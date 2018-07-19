В Керчи пожарные больше часа ехали на вызов

Вчера керчанин не дождался спасателей и сам тушил пожар.

В районе садового кооператива «Портовик Керчь» загорелась стихийная свалка мусора. Огонь очень быстро распространился по сухой траве.

Пламя вспыхнуло недалеко от котельной. Неравнодушный керчанин Эминага МИРЗАЕВ позвонил в службу спасения.

Молодой человек понял, что пожарные приедут не скоро, предположив вероятность большого количества вызовов. Было решено действовать самому. Эминага начал тушить пожар.

Читайте: Беспредел на керченских дорогах: стоянка под запрещающим знаком

МЧС не приехали даже через час. Практически весь пожар керчанин потушил сам.

Когда спасатели прибыли на место, им оставалось потушить еще тлеющие участки.

«Если бы каждый, хоть чуть-чуть приложил сил и труда, то наш город, да в принципе любой город, был бы чистым и без этого мусора, который потом приходится тушит», — пишет Эминага на своей странице в социальной сети.

Фото из сети

Пожар в Керчи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.