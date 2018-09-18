В Керчи пожарные проверили свои знания и умения (ФОТО)

С 10 по 13 сентября 2018 года в целях оценки уровня подготовленности личного состава органов управления, подразделений пожарной охраны к проведению боевых действий по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций руководством проведен прием квартальных зачётов по теоретической, физической и практической подготовкам у личного состава ФГКУ «3 пожарно-спасательный отряд ФПС по Республике Крым».

Всего в сдаче квартальных зачетов принимало участие 101 человек личного состава 3 пожарно-спасательного отряда, что составляет 74 % штатного количества.

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Все сотрудники сдавали зачет по теоретическим знаниям, каждый участник отвечал на билет, состоящий из 15 вопросов, включающих в себя знания по тактической и технической подготовке, вопросы по газодымозащитной службе, охране труда и медицинской подготовке.

Физическая подготовка личного состава оценивалась по 3 видам – челночный бег, подтягивание на перекладине и кросс на 1 000 метров.

Сдача практических нормативов включала в себя: надевание боевой одежды и снаряжения, сбора и выезда по тревоге, прокладку магистральных рукавных линий, закрепление спасательной веревки за конструкцию, подъем по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни, подъем по установленной выдвижной лестнице, установку автоцистерны на водоем, перекусывание стальной арматуры. Для женщин: надевание общевойскового защитного комплекта и фильтрующего противогаза, наложение первичных повязок, наложение кровоостанавливающего жгута, наложение шин из подручного материала.

Общий средний бал гарнизона показан на оценку «хорошо».

«Зачеты помогают огнеборцам поддерживать хорошую физическую форму и вырабатывать профессиональные навыки, необходимые в их нелёгкой работе. От правильного и быстрого выполнения этих упражнений в реальных условиях зависят как жизни людей, так и сохранность имущества, — отметил начальник 3 пожарно-спасательного отряда Петр ПАНАСЕЦКИЙ. — Мы регулярно проводим пожарно-тактические занятия и учения, постоянно совершенствуем свою квалификацию, а квартальные зачеты – как экзамен на профессиональную пригодность».

Руководство отряда выражает благодарность директору стадиона Олегу ЖМАКЕ за предоставленную беговую дорожку и спортивные снаряды.

В Керчи пожарные проверили свои знания и умения

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