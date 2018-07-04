В Керчи пожарные проводят профилактические рейды

В условиях летного пожароопасного периода на территории Крыма проводятся профилактические мероприятия по предупреждению пожаров в экосистемах и открытых территориях. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

В рамках этой работы пожарные проводят сезонно-профилактические мероприятия, направленные на снижение количества природных пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности на территории населенных пунктов.

Так, в городе Керчь инспекторским составом был проведен профилактический рейд, в ходе которого с жителями проводилась беседа на тему «Осторожно — огонь», а также были вручены памятки «Рекомендации спасателей для вашей безопасности».

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Главной целью проводимой работы является снижение количества пожаров на открытых территориях, происходящих по причине несоблюдения гражданами элементарных правил пожарной безопасности.

Жители не остались равнодушными к данной проблеме, задавали вопросы, и, по их словам, получили необходимый багаж знаний для недопущения возгораний.

Во время бесед спасатели также информировали о мерах личной безопасности во время грозы, по оказанию первой медицинской помощи при солнечном ударе, безопасности на воде и в турпоходе, а также вручали памятки на данную тематику.

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