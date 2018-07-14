В Керчи празднуют День металлурга

Сегодня в Керчи отмечают День металлурга. По случаю праздника в центре города, на набережной, проходит концерт.

Виновников торжества со сцены у моря поздравляют музыкальные исполнители и хореографические коллективы. А известные ведущие городских мероприятий Мария ИОВЧЕВА и Евгений ОЛЕЙНИКОВ знакомят присутствующих с историей становления и развития Керченского металлургического завода.

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Рядом со сценой проходит выставка-продажа посуды, изготовленной на городском предприятии. Приобрести предметы кухонного быта собрались керчане и гости города.

В целом, в городе царит праздничная атмосфера. Жители и гости Керчи гуляют, наслаждаясь прекрасной погодой и веселым праздником.

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