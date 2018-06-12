В Керчи празднуют День России

Сегодня в центре Керчи празднично, людно и шумно. Жители и гости города отмечают День России.

Мероприятия, посвященные государственному празднику, начались еще днем: в Керчь из Краснодарского края прибыли участники автопробега по Крымскому мосту.

А ближе к вечеру на главной сцене города начался торжественный концерт, в котором приняли участие не только местные таланты, но и гости Керчи: актеры театра и кино.

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Так, на сцену приглашали Василия ЛАНОВОГО, Александра ГОЛОБОРОДЬКО, Владимира КОРЕНЕВА, Ларису ЛУЖИНУ, Юрия ВАСИЛЬЕВА, Евгения ВОСКРЕСЕНСКОГО, Константина ФРОЛОВА.

Кроме того, собравшихся зрителей поздравили представители городской администрации и почетные гости.

Керчане и гости города активно поддерживали выступающих и громко аплодировали.

День России в Керчи

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