В Керчи празднуют Пушкинский день

Ежегодно 6 июня вся Россия отмечает День русского языка (Пушкинский день). В Керчи также проходят праздничные мероприятия.

Так, в центре города, на главной площади Керчи проходит книжная выставка и экспозиция прикладного творчества. Также здесь состоялась мини-викторина — собравшихся проверили на знание творчества великого поэта.

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Кроме этого, керчанам и гостям города рассказали о жизни Александра Сергеевича ПУШКИНА, в частности — о его визите в Керчь. Так, в своих письмах брату Льву и другу лицейских лет Антону Антоновичу Дельвигу о пребывании в Керчи Пушкин писал следующее:

«С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу следы Пантикапеи, думал я — на ближней горе посреди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных, заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни — не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнявшийся с землею, — вот все, что осталось от города Пантикапеи. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками; какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий — но ему недостает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится. Из Керча приехали мы в Кафу…»

Праздничные мероприятия продолжаются.

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