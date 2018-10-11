В Керчи предлагают построить две стоянки для яхт

В Крыму хотят построить девять яхтенных марин на четыре тысячи мест. Строительство стоянок для яхт планируется в рамках проекта по развитию яхтенного туризма и экстремальных видов в Республике Крым.

Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Крыма с ссылкой на замминистра экономического развития РК Татьяна МАЛИЙ.

«Потенциал Крыма богат для развития яхтенного туризма и сопутствующей инфраструктуры. В своем проекте мы предлагаем создать семь яхтенных марин в Ялте, Феодосии, Евпатории, Коктебеле, и две – в Керчи», — говорит МАЛИЙ.

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По мнению разработчиков проекта, развитие яхтинга в Крыму привлечет на полуостров большее число туристов. Это позволит увеличить продолжительность курортного сезона почти на 50%, что, соответственно, скажется на росте налоговых поступлений.

Проект планируется реализовать за счет привлечения частных инвесторов и федерального бюджета.

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