В Керчи презентовали книгу Алексея Высоцкого (ФОТО)

Мероприятие состоялось в зале Картинной галереи Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. На презентацию книги пришли студенты керченского медицинского колледжа, и другие керчане, неравнодушные к литературе и театральному искусству.

Была представлена книга Алексея ВЫСОЦКОГО «На грани подвига, на грани смерти» — уникальное издание, связывающее три поколения Высоцких.

Читайте: Фото керченского театра попало на выставку во Владивостоке

Культурно-образовательное мероприятие было подготовлено совместно с коллективом Нового любительского образцового драматического театра ДК «Корабел» и керченской музыкальной школой, которые подготовили небольшой творческий концерт для гостей презентации.

В Керчи презентовали книгу Алексея Высоцкого (ФОТО)