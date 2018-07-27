В Керчи при пожаре чуть не погибли 3 человека

Вчера рано утром произошло возгорание трехэтажного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

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26 июля в 5 часов утра по номеру 101 поступило сообщение от очевидцев, что на улице Славы на втором этаже произошел пожар. К месту происшествия была отправлена противопожарная служба, которая после прибытия эвакуировала троих человек из задымленного помещения.

Общая площадь пожара составила 4 м2. Огнем были повреждены личные вещи пострадавших.

Причины на данный момент выясняют эксперты.

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