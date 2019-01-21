В Керчи примут пострадавших при пожаре в Керченском проливе

Двенадцать бригад скорой медицинской помощи готовы принимать пострадавших моряков, которые будут доставлены в Керчь в районе часа ночи. Об этом Крыминформу сообщил руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей ОЛЕФИРЕНКО.

«12 пострадавших должны быть доставлены в Керчь в районе часа ночи, если их не разделят, есть предположение, что их могут разделить на две группы. Бригады готовы, мы ждем. Если будут разделять, нас должны уведомить, пока они идут одной группой. Мы исходим из самой плохой ситуации, что 12 пострадавших, соответственно, будет задействовано 12 бригад», – рассказал ОЛЕФИРЕНКО.

По его словам, 12 задействованных бригад – это девять керченских, две феодосийских и одна бригада керченской подстанции, расположенной вне города. Кроме того, в центре медицины катастроф 18 машин «скорой помощи» находятся в оперативном резерве, две в Феодосии и 16 в Керчи. На данный момент информации, в какие больницы будут доставлены пострадавшие, нет.

Кроме того, пострадавших также готовы принять и в других регионах страны.

Медики сообщают, что готовятся к пострадавшим, в том числе, с ожогами и переохлаждением.

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Два грузовых судна «Маэстро» и «Канди» загорелись сегодня в в районе Керченского пролива недалеко от берегов Крыма.

Взрыв, а затем пожар произошел во время перевалки топлива с одного судна на другое. По предварительным данным, танкер «Маэстро» под флагом Танзании шел в Темрюк, на его борту находились 14 человек – граждане Турции и Индии. Второй танкер «Канди» также под флагом Танзании. На его борту находились 17 человек – граждане Турции и Индии. На место направлено аварийно-спасательное судно морской буксир «Спасатель Демидов». Суда, которые находятся рядом, также были направлены на место для оказания оперативной помощи и извлечения людей из воды

Инцидент произошел за пределами территориальных вод, в 15 милях южнее мыса Такиль. На судоходстве в Керченском проливе происшествие не отразилось.

Танкеры производили нелегальную перевалку нефтепродуктов в Черном море.