В Керчи примут присягу юные друзья пограничников

В Керчи пройдет торжественное собрание школьников и посвящение в военно-патриотический клуб.

Крымская Региональная общественная организация «Союз Пограничников «СОЛДАТЫ ГРАНИЦЫ» при поддержке Администрации города Керчи Республики Крым приглашает принять участие в проведении торжественного собрания школьников — «Посвящение в ряды военно – патриотического клуба «Юный друг пограничника».

Читайте: Украинские пограничники заявили, что их «подрезал» российский катер

Об этом сообщает администрация Керчи.

Собрание пройдет 13 октября 2018 г. в 11.00 ч. в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.