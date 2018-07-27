В Керчи приступили к ремонту дороги на КУОРе

Керчане заметили дорожных работников на улице Марата. Долгожданному ремонту дороги быть.

На подъеме по улице Марата от транспортного кольца начинают подготовительные процедуры к предстоящему долгожданному ремонту дороги.

Не один год состояние этой дороги оставляет желать лучшего. Для жителей микрорайона это действительно долгожданное событие.

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Известно, что в этом году ремонт дороги по улице Марат дойдет до примыкания проезда к гаражному кооперативу.

На месте присутствуют начальник УЖКХ Вячеслав КАРПОВ и заместитель главы администрации Евгений АДАМЕНКО.

На данный момент лаборатория проводит анализ дорожной одежды, чтобы установить состав предстоящей работы. Возможно уже на следующей неделе здесь будет работать техника.

Материал из рубрики «Сам себе репортер»

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