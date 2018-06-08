В Керчи приступили к ремонту нескольких улиц

В Керчи отремонтируют несколько улиц. Контракт с подрядчиком уже заключен, а рабочие приступили к ремонту.

Подрядной организацией заключен контракт на ремонт улиц Нижне-Садовая, Скифская, Фруктовый переулок и Марат. Об этом журналистам КерчьИНФО рассказал заместитель главы администрации Вячеслав КАРПОВ:

«Все улицы делает один подрядчик поочередно. Работы начали во Фруктовом переулке».

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Когда приступят к ремонту многострадальной улицы Марат ( подъем от кольца на КУОРе), еще неизвестно.

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