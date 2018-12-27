В Керчи приступили к реставрации мемориального комплекса «Аджимушкай»

В связи с проведением ремонтно-реставрационных работ по федеральной целевой программе на объекте Мемориальный комплекс «Аджимушкай» закрыт доступ на выставки, расположенные в пилонах мемориального комплекса.

Ранее стало известно о том, что на разработку научно-проектной документации и выполнение производственных и первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия Мемориальный комплекс «Аджимушкай» понадобится больше 60 000 000 рублей. Затем на сайте госзакупок появилась информация, что государственное казенное учреждение Республики Крым «Крымнаследие», которое является заказчиком работ потратит еще около 450 000 рублей на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по разработке научно-проектной документации.

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По данным пресс-службы Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, на данный момент реставрационные работы уже производятся. В дальнейшем планируется отремонтировать помещения, где проходят выставки, а также сам мемориал, находящийся при входе в каменоломни.

Посещение подземной экспозиции Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен осуществляется в обычном режиме.