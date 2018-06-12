В Керчи пробка из-за аварии

На Шоссе Героев Сталинграда снова большая пробка. Причиной затора стало ДТП.

Возле остановки «Пенсионный фонд» по ШГС бежевый жигули задел красную иномарку. Повреждения у автомобилей незначительные, но это способствует большому затору по всему ШГС.

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В такие моменты хочется напомнить водителям о праве убрать автомобили с места ДТП если в нем не пострадали люди, предварительно сделав фото происшествия.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

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