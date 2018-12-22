В Керчи стихийщики продавали мясо, рыбу и молочную продукцию

Специалисты составили 4 протокола на общую сумму 4 000 рублей, вся изъятая продукция уничтожена.

Государственными ветеринарными инспекторами города Керчи и Ленинского района регионального управления государственного ветеринарного надзора и взаимодействия государственного комитета ветеринарии Республики Крым за прошедшую неделю в результате рейдов по местам стихийной торговли установлена реализация рыбной продукции в количестве 147 килограммов, а также 14 килограммов мяса птицы и молочная продукция без сопроводительных ветеринарных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета ветеринарии Республики Крым

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На собственников продукции составлено 4 протокола на общую сумму 4 000 рублей, вся изъятая продукция уничтожена.