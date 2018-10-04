В Керчи продают свежую хамсу? (ВИДЕО)

В Керчи уже продают хамсу. Неужели пошла путина?

Продавцы рекламируют продукт и многие уверяют, что она свежевыловленная. Журналисты КерчьИНФО провели собственное расследование. Оказалось, что сейчас продают в основном размороженную рыбу. Чаще всего — еще с весеннего улова. Средняя цена данного продукта — 150 рублей.

«На рынке продается мороженная хамса. У стихийщиков, скорее всего, тоже. Сейчас, конечно, можно найти свежую рыбу, но только азовскую. Причем сейчас ее очень мало», — поделился своим мнением с КерчьИНФО местный рыбак.

Когда в Керчи пойдет путина хамсы?

Самое благоприятное время для улова хамсы обычно приходиться на середину месяца. Только когда температура воды в Азовском море опустится до отметки +13 градусов, суда выйдут в море за свежим керченским деликатесом.

«Только в конце октября уже везде будет полно свежей хорошей хамсы. Если будет раньше, то цена на нее будет однозначно высокой » — говорят керченские рыбаки.

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Как отличить свежую хамсу от замороженной?

У свежей хамсы жабры должны быть ярко — красного цвета. Само тело — цельным, упругим, без рваных следов. Только что выловленная рыба должна иметь свежий морской запах.

Как керченская, так и азовская хамса практически не имеет шелухи. Если чешуи слишком много — это скорее всего «ставниковая» рыба.

Погода для рыбаков так же имеет значение. В шторм суда в море не выходят, поэтому в такие дни свежевыловленной хамсы не найти.

Стихийщики продают хамсу в Керчи

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