В Керчи продолжается разработка системы интеллектуального видеонаблюдения

Прошло совещание с руководителями правоохранительных органов.

Вчера заместитель главы Администрации Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ провел совещание с руководителями городских служб, представителями интернет-провайдеров, руководителями правоохранительных органов, по вопросу создания в Керчи системы интеллектуального видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба Администрации:

«Управлением по ГО и ЧС уже проведена работа по разработке технического задания, которое предварительно распределено на несколько этапов. Это связанно в первую очередь с финансированием. На 2018 год планируется закончить первый этап, который включает в себя создание базовой инфраструктуры. Будет установлен специализированный сервер, который поддерживает до 32 камер и обеспечивает сохранение архива информации на протяжении 30 суток».

Чем отличается система интеллектуального видеонаблюдения от обычной? Такая система способна проводить видеоанлитику. При помощи специального программного обеспечения операторы в режиме онлайн могут быстро найти необходимое событие. Например, если в поле видимости камеры находится объект, на территорию которого запрещен проход, камера сразу дает сигнал на пульт при проявлении активности в этой зоне.

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Также сообщается, что по предварительным данным, во время второго этапа создания системы будут дополнительно установлены порядка 150 камер видеонаблюдения. Такую рекомендацию дали проектировщикам в Министерстве внутренних дел РФ по Республике Крым.

«Дополнительную информацию по местам их дислокации предложат все заинтересованные в этом вопросе службы до 15 сентября. На последнем этапе предлагается в ЕДДС установить видеостену. Когда количество камер увеличится, видеостена позволит выводить больше камер, оперативней получать информацию и инциденты»

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