В Керчи продолжается реконструкция Комсомольского парка

Реконструкция Комсомольского парка в Керчи идет полным ходом. Об этом в социальных сетях сообщил сообщили глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН.

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Глава администрации сообщил, что подрядные организации ведут активные работы по реконструкции, а также идут работы по обустройству парковки рядом с парком.

«Подрядные организации ведут активные работы по реконструкция Комсомольского парка. Продолжается укладка новой плитки, подготовка аллей к этим работам, установка поребриков. Ведутся работы по обустройству парковки рядом с парком», — сообщили Сергей БОРОЗДИН.

Фото: Facebook аккаунт Сергея БОРОЗДИНА

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