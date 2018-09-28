В Керчи продолжают эвакуировать машины на штрафплощадку

Автомобили нерадивых водителей, которые нарушают ПДД продолжая ставить свои машины в запрещенных для этого местах, все чаще забирает эвакуатор. Читатели КерчьИНФО поделились с нами видеозаписью с эвакуацией одного из таких автомобилей.

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На этот раз, автомобиль забрали с излюбленного места парковки у водителей возле остановки автовокзал. Машина находилась практически под знаком «стоянка запрещена».

Это уже не первый раз, когда машины забирают на штрафплощадку именно с того места.

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