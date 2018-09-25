В Керчи продолжают устранять ямы на дорогах

На данный момент в Керчи проходит очень много строительных и ремонтных работ: от крупнейших инфраструктурных объектов Крыма до ремонта дорог на улицах города.

Очередь дошла и до Милицейского переулка, который соединяет улицу Карла Маркса с Пролетарской.

Ремонт данной дороги очень важен для Керчи, так как находится возле Центрального рынка. По ней каждый день проезжает множество автомобилей сотрудников и посетителей рынка, а также сотрудников предприятий, прилежащих к нему.

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Вчера во второй половине дня было замечено как сотрудники одной из керченских компаний устраняют ямы на Милицейском переулке. Также ремонтники сообщили, что потом они перейдут на улицу Пролетарскую.

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