В Керчи продолжаются поиски пропавшей бабушки

Керчане помогают семье АНТОНЕНКО найти пропавшую бабушку.

Семья Александры Ивановны, которая пропала 11 сентября, продолжает поиски. На помощь вышли волонтеры и поисковики отряда Liza Alert Крым.

Бабушку искали в Аршинцево. Поступило несколько сообщений о том, что ее видели в Молодежном парке и возле онкологической больницы. Поиски были и в районе дач на Солнечном.

«Я такое видел только в кино и никогда не представлял,что это может произойти со мной! Моя родная бабушка , 11.09.2018 решила поехать на дачу, обычно она самостоятельно перемещается на короткие расстояние, по сегодняшний день она не вернулась, выражаю благодарность всем тем кто откликнулся, написал сообщение и волонтерской группе Лизе Арт за оказанную помощь, мы объехали весь город и обошли практически весь район на Солнечном, все соседи утверждают,что ее не было», — пишет внук Александры Ивановны.

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Полиция просмотрела записи камер с Нефазов, выяснилось, что бабушка вышла на остановке на Солнечном, но до дачи так и не дошла.

Родные бабушки не теряют надежды. Они просят помощи в поисках. По всем вопросам можно обратиться к Юлии Алексеевой в личные сообщения.

Если вы видели бабушку Андрея, пожалуй сообщите об этом по номеру +79788715076 или по номеру экстренных служб 112.

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