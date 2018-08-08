В Керчи продолжится благоустройство дворов

Глава муниципального образования городской округ Керчь Николай Гусаков принял участие в заседании Общественной комиссии по контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ Керчь на 2018-2022 годы». Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В состав комиссии также входят депутаты городского совета, сотрудники аппарата городского совета и администрации города.

Начальник отдела благоустройства УЖКХ городской администрации Александр Пахолков доложил о заключении контрактов с тремя подрядчиками. ООО «Современные решения» выполнят работы по благоустройству 3 дворовых территорий (ул. Всесоюзная 3/3-5, ул. Ворошилова 6-8-10, ул. Кирова, д. 93-95-99-103).

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В то же время над благоустройством Комсомольского парка будут работать сразу 3 подрядчика: ООО «Стройгарант» выполнят работы по благоустройству территории парка, ООО «Армаф» займутся малыми архитектурными формами и ООО «Инженерный центр «Промис» установят уличное освещение.

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