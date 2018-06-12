В Керчи прогремел фейерверк в честь Дня России (ВИДЕО)

Сегодня в Керчи празднуют День России. В честь праздника в городе проходят различные мероприятия.

Так, сегодня в центре состоялось торжественное возложение цветов к Обелиску Славы на горе Митридат. Участниками мероприятия стали автомобилисты, участвовавшие в автопробеге по Крымскому мосту.

Позже на площади Ленина в городе прошел праздничный концерт с участием актеров театра и кино Василия ЛАНОВОГО, Александра ГОЛОБОРОДЬКО, Владимира КОРЕНЕВА, Ларисы ЛУЖИНОЙ, Юрия ВАСИЛЬЕВА, Евгения ВОСКРЕСЕНСКОГО, Константина ФРОЛОВА.

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Завершил праздничный вечер яркий фейерверк, который озарил красками центр города и подарил жителям и гостям города массу незабываемых эмоций и впечатлений.

Фейерверк в Керчи честь Дня России в Керчи

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