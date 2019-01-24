В Керчи произошло «чудо»!

Это действительно «чудесная» новость!

На Куль-Обнинском шоссе начали асфальтировать траншею, которую оставили сотрудники водоканала после прокладки коммуникаций к новостройке.

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На этом месте траншея образовалась еще до Нового года. Но, по сложившим обстоятельствам, работы по восстановлению дорожного покрытия не проводились. Подсыпать яму тоже не успевали , что приводило к затруднению движения на дороге.

Сегодня здесь тоже возможны пробки из-за проведения работ.