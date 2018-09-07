В Керчи произошло тройное ДТП: есть пострадавшие

В Керчи столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего пострадали три человека. Об этом Риа Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС России.

ДТП произошло накануне вечером на Камыш-Бурунском шоссе. На место происшествия выехало одно отделение пожарно-спасательной части.

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«По прибытию было установлено, что произошло столкновение «ВАЗ-2110», «Volkswagen Polo» и «Peugeot». В результате ДТП пострадали 3 человека», — рассказали в ведомстве.

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