В Керчи произошёл порыв водовода

С утра керчане заметили, что прямо по дорогам родного города течёт вода.

Главный инженер керченского водоканала Игорь ФОМЕНКО сообщил журналистам КерчьИНФО, что на улице Чкалова произошёл порыв водовода. Сроки его устранения неизвестны, потому что причина еще не найдена.

Порыв на Чкалова не доставит неудобств керчанам, однако специалисты приложат все усилия, чтобы устранить его как можно быстрее.

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Сотрудники керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» просят отнестись с пониманием к данной ситуации.