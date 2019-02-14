В Керчи пройдет акция «Сдай макулатуру — спаси дерево»

Крым примет участие во Всероссийском эко-марафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево».

В Керчи акция пройдет 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Акция проходит в виде соревнования между районами и городами субъектов России. Победители акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами. Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

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Участие в акции могут принять все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения. Для этого нужно собрать более 300 кг ненужной макулатуры в одном месте и оставить заявку на официальном сайте акции. Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции.

По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг муниципалитетов.