В Керчи пройдет битва за титул Чемпиона улиц

Такого масштаба соревнования по воркаут в Керчи пройдут впервые.

16 марта в 16:00 на воркаут-площадке в Комсомольском парке пройдет турнир за титул «Чемпион улиц». Соревнования пройдут в 4-х дисциплинах:

Силовое троеборье

Фристайл

Двоеборье среди мужчин

Двоеборье среди девушек

Организатором турнира выступает СК «Грифон».

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Соревнования по стрит воркаут в Керчи с каждым годом набирают все большую популярность и уже собирают сильнейших спортсменов не только нашего города, но и со всего Крыма. Турнир в таком формате проходит в Керчи впервые.