В Керчи пройдет фестиваль музыки и чудес

С 12 по 20 октября в Керчи пройдет фестиваль для детей и взрослых. Принять участие в мероприятии приглашают всех желающих, вход бесплатный.

Проведение фестиваля организовано местной религиозной организацией Церковь христиан веры евангельской «Ковчег Спасения» города Керчи.

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Для детей ежедневно в 15.00 будут организованы специальные программы, а также работать бесплатные батуты.

Для взрослых ежедневно (кроме воскресенья) в 18.00 будут проводиться концерты, демонстрироваться музыкальные и танцевальные номера с участием профессиональных коллективов и исполнителей.

Для молодежи ежедневно (кроме воскресенья) в 20.15 будут организованы вечерние концерты с участием приглашенных групп и вокалистов из разных городов России и Крыма.

Фестиваль будет проходить по адресу: ул. Р. Люксембург, 21/13. Здание расположено на конечной остановке маршрута №19 – «ЗЖБИ».

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