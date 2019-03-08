В Керчи пройдет финал футбольного Кубка

Уже на следующей неделе продолжится битва за один из главных футбольных турниров республики Крым – Кубок Крымского футбольного союза. Впереди у четырех профессиональных клубов – по два матча, которые определят исход полуфинала. Финал же Кубка пройдет в Керчи на стадионе имени 50-летия Октября.

Осенью 2018 года в турнире приняло участие 12 команд из разных городов Крыма. Спустя несколько туров в полуфинал пробились 4 команды.

Полуфинальные пары команд:

ФК «Гвардеец» (Скворцово) – ФК «ТСК-Таврия» (Симферополь)

ФК «Севастополь» – ФК «Океан» (Керчь)

Первые матчи полуфинала пройдут 13 и 20 марта, ответные – в один день – 10 апреля.

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Независимо от результата полуфинала, матч, на котором будет определен обладатель Кубка Крымского футбольного союза 2018/19, пройдет на главном стадионе Керчи 8 мая.

Примечательно, что это уже второй случай, когда на важный городской праздник выпадает большой футбол. Будет ли керченский «Океан» сражаться в финале Кубка на родном поле? Клуб обещает сделать все возможное! А также приглашает всех поддержать команду и город на матчах полуфинала.

Напомним, что Кубок Крымского футбольного союза проводится третий раз. Два предыдущих финала проходили в Симферополе. А самый первый розыгрыш Кубка Крыма в российской истории полуострова выиграл… керченский «Океан» под руководством Артура ОЛЕНИНА. К слову, Артур Вячеславович работает в тренерском штабе ФК «Краснодар», который является одним из лидеров российского футбола.

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Кроме того, 2 марта после зимнего перерыва продолжился Чемпионат Премьер-Лиги КФС. На домашнем поле керчане встретились с «ТСК-Таврией» из Симферополя – на данный момент лидером турнирной таблицы – и со счетом 2:1 одержали победу.

Оперативную информацию о предстоящих матчах керченского ФК «Океан» можно получать на официальном сайте клуба oceanfc.ru