В Керчи пройдет флешмоб женственности

В Крыму запустили онлайн-«слежку» за троллейбусами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Республики Крым. Читайте: Украинский чиновник предлагает пустить троллейбус до Керчи Жители и гости Крыма могут отслеживать движение городских троллейбусов в режиме онлайн.отслеживать передвижения общественного транспорта, а именно троллейбусы. « Благодаря тому, что на троллейбусах и автобусах ГУП РК «Крымтроллейбус» установлена система спутниковой навигации ГЛОНАСС вы сможете […]