В Керчи пройдет флешмоб женственности

В среду, 1 августа, по улицам города пройдет колонна из красивых девушек и женщин. Это будет грандиозное событие! Организаторами мероприятия в Керчи выступают Марина Черемных и Елена Михайленко.
В разных городах и странах, в один и тот же день тысячи женщин в красивых нарядах и с цветами выйдут на улицы городов, чтобы поделиться своими улыбками и подарить кусочек тепла другим женщинам. Уже в десятый раз женщины из более 250 городов и 25 стран станут участницами самого женственного флешмоба. Керчь принимает участие в 4-й раз! Ждём всех желающих!
Читайте: Воспитанники СК «Планета ПРОСПОРТ» устроили масштабный флешмоб в День защиты детей
Представительницы прекрасного пола разного возраста пройдут по улице Ленина и до набережной, дар окружающим хорошее настроение.
Цель мероприятия – напомнить миру о женской красоте, увеличить число красивых женщин на улицах, а участницы получают возможность зарядиться позитивом, может быть, найти новых подруг. Все, кто хочет принять участие, должны принести с собой по цветку, чтобы потом подарить его любому человеку в знак доброты. Быть в красивом платье (юбочке) и в хорошем настроении.
Всех красавиц, желающих принять участие в празднике, приглашают прийти 1 августа в 18:45 на улицу Ленина (около Cafe Bon Appetit). Для участие во флешмобе – обязательно зарегистрируйтесь у Елены Михайленко, написав ей о своём желании в лс.