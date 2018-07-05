В Керчи пройдет парусный фестиваль «Крымский мост»

В сентябре 2018 года в Керчи состоится парусный фестиваль «Крымский мост». В мероприятии примут участие спортсмены на яхтах, каяках, кайтах, досках для серфинга и т.д.

Даты проведения фестиваля — 17-23 сентября.

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«Спортсмены, которые начнут движение одновременно с двух берегов, идут друг другу навстречу рядом с Крымским мостом. Таким образом, символизируя соединение двух частей России: Крыма и материковой части», — рассказал журналистам КерчьИНФО Президент Федерации парусного спорта Республики Крым Алексей АНДРУЦКИЙ.

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