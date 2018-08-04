В Керчи пройдет первый международный Азово-Черноморский форум высоких технологий

Этой осенью в Керчи пройдет первый международный Азово-Черноморский форум, посвященного вопросам развития цифровой экономики и разработок в области высоких технологий. На форум будут приглашены представители Германии, Китая, Турции и других стран.

КерчьИНФО удалось пообщаться с генеральным директором международного Азово-Черноморского форума Русланом Григорьевичем ДАНИЛКО.

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Он рассказал, что первое мероприятие состоится в период с 26 по 29 сентября 2018 года, а данная площадка будет действовать на постоянной основе.

«Целью форума является обеспечить среду взаимодействия молодых и перспективных новаторов в сфере IT-технологий, технологиях возобновляемых энергоресурсов и цифровизации социума. Это является не только коммерческими проектами, но и социальными», — рассказал Руслан Григорьевич.

Форум посетят фирмы, которые непосредственно работают в данных технологиях, а также те предприятия у которых есть идеи и интересные предложения по технологиям переработки разного рода продукции – начиная от пищевой и заканчивая нефтепродуктами.

Также Руслан Григорьевич сообщил, что одним из главных вопросов на форуме будет введение в жизнь граждан высоких технологий («Умный дом» и «Умный город»), которые активно используются в последнее время по всему миру.

Сопоставимым по важности вопросом будет тема Блокчейна, которая активно развивается в последнее время. Хороших специалистов по данному вопросу в России к сожалению, не хватает.

«На повестке дня будут обсуждаться вопросы по внедрению современных технологий, социальной структуры, бизнес-структуры, пути запуска программ обучения молодежи по перспективным видам профессий. В частности, есть в планах создание курсов в политехническом колледже. Например, курсы по блокчейну, что на сегодняшний день вполне перспективно и актуально», — сообщил Руслан Григорьевич.

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Самое интересное, что и в наш город можно ввести множество современных технологий, а Азовско-Черноморский форум лишь поспособствует этому.

Вполне реально и то, что в обозримом будущем в Керчи помимо «Умных домов» могут появиться и первые электробусы, которые активно использовали на Чемпионате Мира по футболу в России.

«При правильном подходе и структурных изменениях в городе, сюда можно привлечь значительное количество молодых перспективных специалистов. Например, реализуя проекты по строительству недорогого жилья по ипотечной программе, можно привлечь молодежь, грамотную перспективную, которая и занималась бы программой экономического развития Керчи. На сегодня программа эта существует, она утверждена Керченским исполнительным комитетом. И такая площадка как Азово-Черноморский форум могла бы стать инструментом по реализации этого», — рассказал Руслан Григорьевич.

На самом деле хотелось бы верить в то, что это все может появиться и в нашем городе. Но тут все будет зависеть только от людей, которые могут к сожалению, и не захотеть пользоваться благами прогресса.

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